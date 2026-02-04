Александрова уверенно вышла в 1/4 «пятисотника» в Абу-Даби, обыграв Ястремскую
11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира категории WTA-500 в Абу-Даби одержала уверенную победу над соперницей из Украины, Даяной Ястремской, занимающей в рейтинге WTA 43-е место, и вышла в четвертьфинал. Встреча теннисисток продолжилась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Александровой.
Абу-Даби. 2-й круг
04 февраля 2026, среда. 12:10 МСК
43
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
По ходу матча Александрова выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Ястремская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных.
В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с победительницей матча между белоруской Александрой Саснович и филиппинкой Александрой Эалой.
