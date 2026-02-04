Скидки
Теннис

«Это просто невозможно повторить». Дементьева — о выходе Джоковича в финал AO-2026

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высоко оценила полуфинальные и финальный матчи Australian Open — 2026. Победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале он сыграл с 38-летним Новаком Джоковичем.

«Мне кажется, это вообще один из самых ярких чемпионатов Австралии за последнее время, потому что мужская сетка нам подарила не один, а целых три финала, считаю. Потому что полуфинальные матчи были достойны финального дня. И там было всё: и драматизм, и накал страстей, и непредсказуемые результаты, и высочайший уровень тенниса, поэтому нам действительно очень повезло в этом году на отличные, интересные матчи.

И, конечно же, уникальное достижение Карлоса Алькараса, он стал самым молодым в истории игроком, который завоевал карьерный «Шлем». Ну, здесь можно, в принципе, подискутировать, насколько это более уникально, чем полуфинал Новака Джоковича, потому что вот, как мне представляется, в обозримом будущем, рекорд-достижение Карлоса, думаю, кто-то сможет повторить. А вот что касается финала в мужской одиночке в 38 лет… В моей голове это не укладывается. Это просто невероятно, непостижимо, считаю, это будет невозможно повторить», – сказала Дементьева в видео First&Red.

