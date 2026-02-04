Скидки
Теннис

«Предпосылок абсолютно не было». Кафельников — о победе Джоковича над Синнером на AO

«Предпосылок абсолютно не было». Кафельников — о победе Джоковича над Синнером на AO
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил неожиданную победу 24-кратного чемпиона ТБШ серба Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Australian Open — 2026 (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4).

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6
6 		3 6 4 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Честно говоря, рассчитывал, что будет Янник Синнер и Карлос Алькарас в финале, но Новак Джокович действительно продемонстрировал огромную силу воли, одолел Янника Синнера на его, в принципе, самом излюбленном покрытии в пятисетовом матче. Вообще предпосылок к тому, что это случится, абсолютно не было.

Мы помним, как он, в принципе, сам сказал: «Я уже был одной ногой в самолёте» Да? Когда Музетти просто снялся в третьем сете, выиграв первые два, вообще безоговорочно, потом что-то произошло, он при счёте 3:1 в третьем сете снялся, дав Новаку возможность выйти в полуфинал.

Честно говоря, это не должно было случиться, но это случилось. И поэтому Новак, видимо, мобилизовал всё своё нутро, сконцентрировался и выдал такой матч с Синнером. Конечно, это было зрелищно. Действительно, этот чемпионат подарил очень много интересных матчей. Конечно, мы хотели бы, чтобы и наши ребята были там, стали участниками таких матчей, но, к сожалению, не в этом году», — сказал Кафельников на канале First&Red.

