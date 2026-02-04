Кафельников и Дементьева предположили, сколько ещё лет будет играть Новак Джокович

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников и олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева порассуждали, когда завершит карьеру 24-кратный чемпион ТБШ 38-летний серб Новак Джокович.

— Ну, сколько он ещё будет доказывать, как вы думаете?

Дементьева: 10 лет, он сказал…

— Ну, это не шутка, вы хотите сказать?

Дементьева: Чтобы держать в напряжении. Ты знаешь, как с Сереной Уильямс. Ты будешь ещё играть? Ну и ни да, ни нет, там кокетливо ответил. Он говорит: «Ну сколько ещё? Лет 10, там, может, пять-семь» Ну, примерно. Как бы ждите, не расслабляйтесь. Думаю, это такой посыл (улыбается).

Кафельников: Скорее всего, да. Он таким образом держит всех реально в тонусе. Хотим мы этого или нет, мы должны признать, что Новак действительно собирает стадионы. Я не знаю сейчас, какие цифры телетрансляций были у этого финального матча, но уверен, огромная аудитория болельщиков тенниса была прикована к этому матчу.

Все смотрели, сможет ли Новак выиграть 25-й турнир «Большого шлема» или нет, сможет ли Алькарас выиграть карьерный «Шлем» в 22 года. Конечно, это уже его седьмой титул, но слишком очень много стояло на кону вот именно в этом одном матче. И действительно интрига была до определённого момента. Но, честно говоря, когда Алькарас выиграл второй сет, я уже понял, что Новак не сможет ещё выиграть два сета, играя вот в такой энергозатратный теннис, который они показывали первые два сета, — сказали теннисисты в видео First&Red.