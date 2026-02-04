Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников и Дементьева предположили, сколько ещё лет будет играть Новак Джокович

Кафельников и Дементьева предположили, сколько ещё лет будет играть Новак Джокович
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников и олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева порассуждали, когда завершит карьеру 24-кратный чемпион ТБШ 38-летний серб Новак Джокович.

— Ну, сколько он ещё будет доказывать, как вы думаете?

Дементьева: 10 лет, он сказал…

— Ну, это не шутка, вы хотите сказать?

Дементьева: Чтобы держать в напряжении. Ты знаешь, как с Сереной Уильямс. Ты будешь ещё играть? Ну и ни да, ни нет, там кокетливо ответил. Он говорит: «Ну сколько ещё? Лет 10, там, может, пять-семь» Ну, примерно. Как бы ждите, не расслабляйтесь. Думаю, это такой посыл (улыбается).

Кафельников: Скорее всего, да. Он таким образом держит всех реально в тонусе. Хотим мы этого или нет, мы должны признать, что Новак действительно собирает стадионы. Я не знаю сейчас, какие цифры телетрансляций были у этого финального матча, но уверен, огромная аудитория болельщиков тенниса была прикована к этому матчу.

Все смотрели, сможет ли Новак выиграть 25-й турнир «Большого шлема» или нет, сможет ли Алькарас выиграть карьерный «Шлем» в 22 года. Конечно, это уже его седьмой титул, но слишком очень много стояло на кону вот именно в этом одном матче. И действительно интрига была до определённого момента. Но, честно говоря, когда Алькарас выиграл второй сет, я уже понял, что Новак не сможет ещё выиграть два сета, играя вот в такой энергозатратный теннис, который они показывали первые два сета, — сказали теннисисты в видео First&Red.

Материалы по теме
«Предпосылок абсолютно не было». Кафельников — о победе Джоковича над Синнером на AO
Материалы по теме
«Не могу думать о следующих турнирах». Когда у Джоковича будет новый шанс на 25-й «Шлем»?
«Не могу думать о следующих турнирах». Когда у Джоковича будет новый шанс на 25-й «Шлем»?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android