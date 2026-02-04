Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников назвал причины поражения Медведева в матче с Тьеном на AO-2026

Кафельников назвал причины поражения Медведева в матче с Тьеном на AO-2026
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о возможных причинах поражения россиянина Даниила Медведева в матче четвёртого круга Australian Open — 2026, где он уступил американцу Лёнеру Тьену.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		0 3
6 		6 6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

— Давайте поговорим про вашего любимчика Даню Медведева, который дальше всех по сетке дошёл из россиян, но, к сожалению, его остановил Тьен. Причём с достаточно разгромным счётом 6:4, 6:0, 6:3. Что пошло не так?
— Слушай, вот ты опять как все журналисты (смеётся). Что не так? Ну я откуда знаю, что не так? У меня единственное объяснение этому то, что всё, что Даниил сейчас имеет в своём арсенале, с таким игроком, как Тьен, уже не работает.

Ну, там первая подача? Тот чётко принимал, двигается не хуже Медведева сейчас по корту. Левша, чувством мяча обладает обалденным. То есть имеет в арсенале всё, что ему необходимо, чтобы нейтрализовывать игру Медведева. Поэтому для кого-то это был сюрприз, такой результат, но, честно говоря, посмотрев, я с первого до последнего мяча, не поленился, вот мне было самому интересно, я посмотрел. Но объективно у Даниила не было ничего в арсенале из того, чем бы он мог пройти американца. К сожалению, — сказал Кафельников в видео First&Red.

Материалы по теме
«Не надо фокусироваться на этом матче». Медведев с оптимизмом смотрит на сезон после АО
«Не надо фокусироваться на этом матче». Медведев с оптимизмом смотрит на сезон после АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android