Елена Дементьева ответила, сможет ли Карлос Алькарас выиграть оставшиеся ТБШ в сезоне

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева ответила на вопрос, сможет ли испанский теннисист Карлос Алькарас выиграть три оставшихся турнира «Большого шлема» в сезоне после победы на Australian Open — 2026.

«Мне кажется, что на «Ролан Гаррос» и US Open при более раннем вылете на Уимблдоне он сможет выиграть ещё два. Но просто вот выиграть все… Зная, насколько маленький перерыв между Уимблдоном и Открытым чемпионатом Франции, это сделать колоссально сложно. Это единицам удавалось, очень часто об этом говорят и обсуждают, что всё-таки, если ты играл в финале и побеждал на Уимблдоне, вот эти вот две недели — ничто, чтобы восстановиться и перейти на самое сложное теннисное покрытие. То есть это надо быть просто монстром», — сказала Дементьева в видео First&Red.