Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Дементьева ответила, сможет ли Карлос Алькарас выиграть оставшиеся ТБШ в сезоне

Елена Дементьева ответила, сможет ли Карлос Алькарас выиграть оставшиеся ТБШ в сезоне
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева ответила на вопрос, сможет ли испанский теннисист Карлос Алькарас выиграть три оставшихся турнира «Большого шлема» в сезоне после победы на Australian Open — 2026.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Мне кажется, что на «Ролан Гаррос» и US Open при более раннем вылете на Уимблдоне он сможет выиграть ещё два. Но просто вот выиграть все… Зная, насколько маленький перерыв между Уимблдоном и Открытым чемпионатом Франции, это сделать колоссально сложно. Это единицам удавалось, очень часто об этом говорят и обсуждают, что всё-таки, если ты играл в финале и побеждал на Уимблдоне, вот эти вот две недели — ничто, чтобы восстановиться и перейти на самое сложное теннисное покрытие. То есть это надо быть просто монстром», — сказала Дементьева в видео First&Red.

Материалы по теме
Алькарас, Джокович и ещё 7 легенд: составляем рейтинг обладателей карьерного «Шлема»
Рейтинг
Алькарас, Джокович и ещё 7 легенд: составляем рейтинг обладателей карьерного «Шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android