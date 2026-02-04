Скидки
Кафельников: у американки Йович потенциал в 10 раз больше, чем у Мирры Андреевой

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал мнение, что 18-летняя американская теннисистка Ива Йович обладает большим потенциалом, чем её сверстница седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева.

«Я сейчас посмотрел, та же самая Йович — это молодая американка. Если брать, ставить параллельно, они одинакового возраста. Кому я отдаю предпочтение? У Йович потенциал в 10 раз больше, чем у Андреевой. Это нужно быть объективным», — сказал Кафельников в видео First&Red.

Ива Йович является 20-й ракеткой мира, на её счету один титул на турнире категории WTA-500.

Кафельников и Дементьева предположили, сколько ещё лет будет играть Новак Джокович
