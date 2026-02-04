«Соболенко отдала матч свой». Кафельников — о победе Рыбакиной в финале AO-2026

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников считает, что первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сама отдала победу в финале Australian Open — 2026, где уступила Елене Рыбакиной.
«На самом деле, Соболенко отдала матч свой. Она, в принципе, сделала всё возможное, чтобы перевернуть ход матча в свою пользу, сделав брейк при счёте 5:4 во втором сете. Уже игра была практически ею сделана, но надо отдать должное Рыбакиной.
Мне кажется, в этой ситуации, я не знаю, сказал ли это тренер, не сказал, но она наверняка подумала: «Ну, надо поиграть в своё удовольствие». И просто расслабилась. Потому что она, мне кажется, в какой-то определённый момент начала верить, что может выиграть. И это особенно было заметно, думаю, в течение всего второго сета. И вот как-то немножко её закрепостило.
Ну, а когда уже счёт стал 3:0, я, честно говоря, думал, что Арина доведёт уже до логического завершения этот матч в свою пользу, но в этот момент, видимо, Лена просто расслабилась и начала играть в тот теннис, который она показывала весь первый сет. Поэтому не так уж и безоговорочно, однако считаю, что абсолютно заслуженная победа Рыбакиной», – сказал Кафельников в видео First&Red.
