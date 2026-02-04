Скидки
Главная Теннис Новости

Сара Бейлек — Елена Остапенко, результат матча 4 февраля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; WTA-500 Абу-Даби

Остапенко проиграла 101-й ракетке мира во втором круге турнира WTA-500 в Абу-Даби
Комментарии

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко в двух сетах уступила сопернице из Чехии Саре Бейлек, занимающей в рейтинге WTA 101-ю строчку, в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби. Встреча спортсменок продлилась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 4:6, 3:6.

Абу-Даби. 2-й круг
04 февраля 2026, среда. 13:35 МСК
Сара Бейлек
101
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

По ходу матча Остапенко выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Бейлек также один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Бейлек сыграет с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и британкой Сонай Картал.

Сетка турнира WTA-500 в Абу-Даби
