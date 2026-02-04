Остапенко проиграла 101-й ракетке мира во втором круге турнира WTA-500 в Абу-Даби

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко в двух сетах уступила сопернице из Чехии Саре Бейлек, занимающей в рейтинге WTA 101-ю строчку, в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби. Встреча спортсменок продлилась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 4:6, 3:6.

По ходу матча Остапенко выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Бейлек также один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Бейлек сыграет с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и британкой Сонай Картал.