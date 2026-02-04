«Можете меня хейтить». Кафельников жёстко оценил игру Мирры Андреевой на Australian Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников подверг критике выступление седьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой на Australian Open — 2026. Андреева проиграла в четвёртом круге украинке Элине Свитолиной.
«И, честно говоря, вот с той игрой, которую она показывает сейчас, я говорю, можете меня хейтить, можете всё что угодно говорить, но перспективы стать первой ракеткой мира, выиграть турнир «Большого шлема», она не имеет. Нужно объективно смотреть в глаза.
Я абсолютно хочу, вот, честно вам говорю, чтобы она совершенствовалась как теннисистка, чтобы выиграла огромное количество турниров «Большого шлема», но чтобы это сделать, нужно что-то менять», — сказал Кафельников в видео First&Red.
