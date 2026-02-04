«Лучше бы я этот матч не смотрел». Кафельников — о поражении Андреевой от Свитолиной на AO

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников раскритиковал игру россиянки Мирры Андреевой в матче четвёртого круга Australian Open — 2026, где она уступила украинке Элине Свитолиной.

«Честно говоря, лучше б я этот матч Андреевой и Свитолиной не смотрел, потому что для меня реально выявилось огромное количество недостатков в игре Мирры.

Это, в первую очередь, и неспособность генерировать самой силу удара, особенно при ударе справа. То есть, если ей тупо начинают кидать вправо, она не может мощно пробить справа. Она играет только за счёт силы ударов своих соперниц. Если ей попадаются такие теннисистки, которые чётко, средними ударами нейтрализуют её сильные стороны, а сильная сторона у Мирры — это игра двумя руками слева, мы все это понимаем. Как только ей начинают садиться вправо, у неё всё проявляется с негативной стороны. Она начинает не успевать, начинает играть резаным ударом, а резаный удар, особенно в игре на более медленных покрытиях, — это уже явные недоработки.

И вот Мирра может играть только за счёт скорости соперниц. Да, она улучшила свою первую подачу, да, она стала двигаться по корту вправо-влево достойным образом. Но всё равно есть очень большие пробелы в движении вперёд-назад. Там работы непочатый край», – сказал Кафельников в видео First&Red.