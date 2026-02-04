Елена Дементьева ответила, стоит ли Мирре Андреевой задуматься о смене тренера после AO

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказала своё мнение относительно работы седьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой с тренером Кончитой Мартинес.

«Я думаю, что Мирра работает с тем, с кем ей комфортно, кому она верит и доверяет. Это я вот много раз говорила, что это очень сложный пазл, ты должен найти своего человека, ему верить, доверять. Но она безоговорочно доверяет Кончите Мартинес.

Я вот помню матч её в Аделаиде против Костюк, когда какой-то был решающий момент, и она ей показывает… Для меня это было удивительно, она ей показывает: «Подавай в тело под право». Мирра просто вот как солдат исполняет вправо, там, в тело, подача. Дальше она начинает там накручивать. То есть она выполняет всё, как она говорит.

Ну, мне хочется больше действий от неё. Мне хочется больше увидеть её видение, её импровизации, скажем так, в матче. То, как она это чувствует. Если она выбрала Кончиту, значит, ей так комфортно, значит, ей так хорошо», — сказала Дементьева в видео First&Red.