Заслуженный тренер СССР Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни

Заслуженный тренер СССР по теннису Владимир Камельзон умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в соцсети.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни Камельзон Владимир Наумович — мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории, заслуженный тренер Украинской ССР и заслуженный тренер России.

Владимир Наумович — выдающийся наставник, авторитет и эксперт тенниса, мастер речей и интервью, чьё мнение уважали спортсмены, коллеги и болельщики. Он был многолетним директором и одним из учредителей легендарной детской теннисной школы «Белокаменная», ставшей настоящей кузницей кадров.

Также Владимир Наумович входил в руководящие органы турниров ATP St Petersburg Open, WTA St Petersburg Ladies Trophy и «Трофеи Северной Пальмиры».

Мы оставим фото с его прекрасной улыбкой. Для нас это невосполнимая потеря. Спасибо за всё, мы будем очень скучать… Светлая память», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.