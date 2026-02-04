Скидки
Теннис

Анастасия Потапова — Анастасия Захарова, результат матча 4 февраля 2026, счет 2:1, 2 круг Клуж Напока

Анастасия Захарова проиграла Анастасии Потаповой во втором круге турнира в Клуж-Напоке
107-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Во втором круге она потерпела поражение от представительницы Австрии Анастасии Потаповой (58-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 3:6.

Клуж-Напока. 2-й круг
04 февраля 2026, среда. 13:45 МСК
Анастасия Потапова
58
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Захарова
107
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время Захарова выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Потаповой четыре эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира в Румынии Анастасия Потапова сыграет с победительницей матча Тамара Зиданшек (Словения) — Сорана Кырстя (Румыния).

Все новости RSS

