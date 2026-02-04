Анастасия Захарова проиграла Анастасии Потаповой во втором круге турнира в Клуж-Напоке
107-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Во втором круге она потерпела поражение от представительницы Австрии Анастасии Потаповой (58-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 3:6.
Клуж-Напока. 2-й круг
04 февраля 2026, среда. 13:45 МСК
58
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
107
Анастасия Захарова
А. Захарова
Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время Захарова выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Потаповой четыре эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале турнира в Румынии Анастасия Потапова сыграет с победительницей матча Тамара Зиданшек (Словения) — Сорана Кырстя (Румыния).
