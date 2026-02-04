Белинда Бенчич снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби, дойдя до второго круга

Девятая ракетка мира швейцарская тенниситка Белинда Бенчич снялась с турнира категории WTA-500 в Абу-Даби, где дошла до второго круга.

В борьбе за выход в четвертьфинал Бенчич должна была провести матч с британской Сонай Картал (61-я ракетка мира), но её заменит мексиканская теннисистка Рената Сарасуа, занимающая в рейтинге WTA 92-ю строчку.

Победительница матча между Картал и Сарасуа в 1/4 финала сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, ранее обыгравшей соперницу из Чехии Сару Бейлек.

Бенчич является действующей чемпионкой «пятисотника» в Абу-Даби. В 2025 году она обыграла в финале американку Эшлин Крюгер (4:6, 6:1, 6:1).