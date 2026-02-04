Белинда Бенчич снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби, дойдя до второго круга
Поделиться
Девятая ракетка мира швейцарская тенниситка Белинда Бенчич снялась с турнира категории WTA-500 в Абу-Даби, где дошла до второго круга.
В борьбе за выход в четвертьфинал Бенчич должна была провести матч с британской Сонай Картал (61-я ракетка мира), но её заменит мексиканская теннисистка Рената Сарасуа, занимающая в рейтинге WTA 92-ю строчку.
Абу-Даби. 2-й круг
04 февраля 2026, среда. 16:05 МСК
92
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
61
Сонай Картал
С. Картал
Победительница матча между Картал и Сарасуа в 1/4 финала сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, ранее обыгравшей соперницу из Чехии Сару Бейлек.
Бенчич является действующей чемпионкой «пятисотника» в Абу-Даби. В 2025 году она обыграла в финале американку Эшлин Крюгер (4:6, 6:1, 6:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 февраля 2026
-
17:03
-
16:41
-
16:17
-
16:01
-
15:43
-
15:36
-
15:21
-
15:12
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:30
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:10
-
11:20
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
00:37
-
00:09
-
00:05
- 3 февраля 2026
-
23:30
-
23:27
-
23:15
-
23:09
-
21:58