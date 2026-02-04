Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Белинда Бенчич снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби, дойдя до второго круга

Белинда Бенчич снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби, дойдя до второго круга
Комментарии

Девятая ракетка мира швейцарская тенниситка Белинда Бенчич снялась с турнира категории WTA-500 в Абу-Даби, где дошла до второго круга.

В борьбе за выход в четвертьфинал Бенчич должна была провести матч с британской Сонай Картал (61-я ракетка мира), но её заменит мексиканская теннисистка Рената Сарасуа, занимающая в рейтинге WTA 92-ю строчку.

Абу-Даби. 2-й круг
04 февраля 2026, среда. 16:05 МСК
Рената Сарасуа
92
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Сонай Картал
61
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал

Победительница матча между Картал и Сарасуа в 1/4 финала сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, ранее обыгравшей соперницу из Чехии Сару Бейлек.

Бенчич является действующей чемпионкой «пятисотника» в Абу-Даби. В 2025 году она обыграла в финале американку Эшлин Крюгер (4:6, 6:1, 6:1).

Сетка турнира WTA-500 в Абу-Даби
Материалы по теме
Александрова повесила украинке «баранку». В Абу-Даби Екатерина прервала серию поражений
Александрова повесила украинке «баранку». В Абу-Даби Екатерина прервала серию поражений
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android