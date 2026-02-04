Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Готова сломать теннис кому угодно». Дементьева — об игре Свитолиной на AO-2026

«Готова сломать теннис кому угодно». Дементьева — об игре Свитолиной на AO-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высоко оценила мастерство украинской теннисистки Элины Свитолиной на Australian Open — 2026. Свитолина на турнире дошла до полуфинала, уступив Арине Соболенко.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Элина Свитолина подошла в умопомрачительной форме. Её работа ног, её чувство мяча, её настрой, какой у неё характер, ну такой характер.

Да, она всегда-то играла в первой десятке, она способна была обыграть любого игрока ведущего. Но здесь вот она действительно подготовилась, у неё была победа в Окленде. И в отличие от Мирры ещё неделя, скажем, перерыва, поэтому у неё просто вот идеально сложилось. Элина Свитолина была в великолепной форме, и победа её над Коко Гауфф это тоже показала. Она неслучайно выиграла у Дианы и у Мирры. Она действительно была в отличной форме, её только смогла остановить Арина, и то своей сверхмощью. А так она на самом деле готова навязать свою игру кому угодно и сломать теннис кому угодно», — сказала Дементьева в видео First&Red.

Материалы по теме
«Именно поэтому она первая ракетка мира». Свитолина — о поражении от Арины Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android