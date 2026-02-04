«Готова сломать теннис кому угодно». Дементьева — об игре Свитолиной на AO-2026

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высоко оценила мастерство украинской теннисистки Элины Свитолиной на Australian Open — 2026. Свитолина на турнире дошла до полуфинала, уступив Арине Соболенко.
«Элина Свитолина подошла в умопомрачительной форме. Её работа ног, её чувство мяча, её настрой, какой у неё характер, ну такой характер.
Да, она всегда-то играла в первой десятке, она способна была обыграть любого игрока ведущего. Но здесь вот она действительно подготовилась, у неё была победа в Окленде. И в отличие от Мирры ещё неделя, скажем, перерыва, поэтому у неё просто вот идеально сложилось. Элина Свитолина была в великолепной форме, и победа её над Коко Гауфф это тоже показала. Она неслучайно выиграла у Дианы и у Мирры. Она действительно была в отличной форме, её только смогла остановить Арина, и то своей сверхмощью. А так она на самом деле готова навязать свою игру кому угодно и сломать теннис кому угодно», — сказала Дементьева в видео First&Red.
