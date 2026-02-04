Скидки
Селиваненко: светлая память о Камельзоне навсегда останется у всех, кого он воспитал

Алексей Селиваненко
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о кончине заслуженного тренера СССР по теннису Владимира Камельзона. Он отметил вклад специалиста в спорт России.

«Владимир Наумович — эпоха, вернее сразу несколько эпох в теннисе. Тренер, наставник, организатор, строитель. Он всегда брался за, казалось бы, невыполнимые задачи и добивался в них успеха. Его наследие — построенные в самых разных концах страны теннисные центры, многочисленные ученики, известные на весь мир теннисные турниры. При этом он всегда имел собственное мнение и отстаивал его перед кем бы то не было. Светлая память о Владимире Наумовиче навсегда останется у всех, кто имел счастье с ним работать, в том, что он создал, кого он воспитал», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Информация о смерти Владимира Камельзона появилась сегодня, 4 февраля. Авторита теннисного мира не стало в возрасте 87 лет.

