Дементьева ответила, сможет ли Мирра Андреева защитить титулы в Дубае и Индиан-Уэллсе

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева поделилась мнением о том, сможет ли российская теннисистка Мирра Андреева защитить победы на прошлогодних «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе

— Ей сейчас предстоит такой серьёзный отрезок, ей нужно будет защищать свои очки в Дубае, в Индиан-Уэллсе. Получится у Мирры?

— В этом году будет очень сложно. Мы изначально говорили, что подтверждать гораздо сложнее, чем туда залететь. То есть удержаться на вершине гораздо сложнее. Тем более, её все знают. Посмотрели уже, сделали выводы. Если прошлый год она как ураган, была просто неожиданным сюрпризом для многих и они не понимали, а как с ней играть? И неужели это маленькая девочка может играть вот на таком уровне… Это было как-то необычно, непривычно. Сейчас уже все знают, есть тактика, план на игру, все понимают, за счёт чего побеждать, тут другой вопрос, получается это или нет. Ей гораздо сложнее. Плюс давление, что надо подтверждать победы. И мне ещё кажется, что психологически она чувствует свой потенциал. Она знает, что может. На старте сезона было видно, что она провела очень хорошую предсезонку, очень хорошо была готова, но не смогла реализовать всё. Да, ей говорят: «Мирра способна выиграть на турнире «Большого шлема». Конечно, она способна. Она может, но там ещё таких семь-восемь человек, если не больше, которые тоже способны и тоже могут. Это нельзя не учитывать, ведь так? То есть, ты не можешь взять и сказать, что: «Ну, соперник тебе будет ломать игру, он будет тебе мешать играть, он будет тебе не давать выигрывать». Поэтому это тоже нужно учитывать и нужно с этим играть дальше», – сказала Дементьева в видео First&Red.