«Судья должна чувствовать момент». Дементьева — о наказании Соболенко за крик на AO

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась о споре Арины Соболенко с судьёй в финале Australian Open — 2026. Судья на вышке отдала очко сопернице украинке Элине Свитолиной из-за криков Соболенко. Первый номер рейтинга не согласилась с арбитром.

«Если мы вспоминаем Марию Шарапова, Викторию Азаренко и Арина Соболенко, если вот закрыть картинку, послушать, это один вот протяжный выдох. Ну именно выдох, потому что они это делают не для того, чтобы сбить соперника или помешать, это однозначно помогает и держать ритм, и при дыхании, и при восстановлении. То есть это просто ритм игры, и у каждого он свой. Если бы она это вдруг внезапно сделала, ну тогда я ещё понимаю, судья бы приняла это решение. Но если она играет так на протяжении всей своей карьеры… Да, и даже Элина была удивлена, она не поняла, за что ей присудили это очко, что случилось. Ну, как-то не знаю, вот… Судья, ну, тоже должна понимать, как бы момент игры чувствовать. Вот недаром там, допустим, если брать матч НХЛ, когда идёт плей-офф, даже на какие-то нарушения судьи закрывают глаза, ну, чтобы не испортить накал вот этой картинки, которую зрители так ждали. А здесь ну как-то вот она так решила, ну, мне кажется, проявить себя, выступила. Ну, мне кажется, это было необоснованно», — сказала Дементьева в видео First&Red.