«Синнер не позволит». Кафельников заявил, что Алькарас не выиграет все 4 ТБШ за сезон

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался о том, сможет ли семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграть все четыре мэйджера в сезоне-2026, отметив, что это ему не позволит сделать итальянец Янник Синнер.

— C такой колоссальной работой ног Алькарас в этом сезоне сможет взять сезонный «Шлем»?

— Нет, в сезоне четыре турнира он не выиграет, нет. Синнер не позволит, – сказал Кафельников в видео First&Red.

Напомним, Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии – 2026, обыграв в финале турнира серба Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). Янник Синнер завершил свой путь на турнире, уступив Джоковичу в полуфинале со счётом 6:3, 3:6. 6:4, 4:6, 4:6.