Елена Дементьева объяснила поражение Арины Соболенко Елене Рыбакиной в финале AO-2026

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева поделилась мнением о причинах поражения первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко в финале Australian Open – 2026 от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Финал завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«Если на Итоговом мы всё-таки находили оправдание, что было тяжёлое расписание и там Арина, возможно, недовосстановилась, то сейчас, конечно, они обе дошли до финала, не проиграв ни одного сета, и был день перерыва. Здесь, вроде бы, обе должны были быть свежие-свежие и готовые к борьбе. Они и были свежие. Но тут давайте просто скажем, что Елена переиграла. И всё на этом. Но на самом деле, что меня удивило, всё-таки перед финалом Арина сказала, что сделала выводы и знает, почему она проиграла все финалы. Что она прекрасно осознаёт, что ей нужно и чего ей не хватало. Но когда она вышла на этот финал, у меня сложилось впечатление, что она была абсолютно уверена в своей победе. То есть она не сомневалась, что сейчас выиграет, даже несмотря на то, что на Итоговом она проиграла Лене. Её концентрация внимания постоянно гуляла. Она то собиралась, то опять выпадала из игры. То состояние, которым она славится, когда вообще забывает обо всём и вся, и полностью отдаётся игре, она погружена и уже просто отдаётся своим инстинктам, борется, бьётся за каждый розыгрыш. Мне кажется, она не смогла ввести себя в это игровое состояние. Всё время было, что называется, то соберёмся, то расслабимся.

Елена же вышла очень собрано. Мне кажется, она вышла с максимальным уважением к сопернице, была хорошо сконцентрирована, достаточно ровно провела весь матч. Даже то, что она упустила начало третьего сета, но это один брейк, не так уж и много. Она продолжала играть и очень быстро наверстала упущенные геймы, повела в счёте. Поэтому здесь безоговорочная победа Рыбакиной», – сказала Дементьева в видео First&Red.