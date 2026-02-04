«А Мирре это зачем?» Дементьева — об игре Андреевой на AO в стиле Кончиты Мартинес

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась о стиле игры первой ракетки России Мирры Андреевой. Она отметила, что россиянка играла на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в теннис, который похож на игру её тренера Кончиты Мартинес.

«Если брать, например, Мирру, то блестящая победа в Аделаиде, казалось, должна была придать ей уверенности для игры в Мельбурне, но этого не произошло. Как бы мне не хватило более активных действий с её стороны. То есть были моменты, там, если вспоминать второй круг, она вообще стоит как бы в жёсткой обороне… Ну, для меня чрезмерное употребление уже как бы вот этого резаного удара справа. То есть он хорош, когда там тебя выбивают за коридор, он хорош, когда ты блокируешь резаную подачу в первый квадрат. Но когда ты стоишь и буквально два гейма в середине правого квадрата и играешь только резаным справа, как бы, ну, тут какие-то у меня вопросики возникают. Но для чего?

Вот, наверное, тут сказывается влияние Кончиты Мартинес, вот её тренера, потому что она сама, я её застала на туре, я с ней играла, я хоть и побеждала, но я вспоминаю эти матчи, это просто мучение. Потому что это бесконечная вот смена темпа, смена ритма. Ты только разгоняешь свою атаку, тебя опять на пятки там сажают. Бесконечность. Слева резак, справа вот эта вот полугорка, резак-полугорка. То есть это просто выдержать было очень сложно. Там никакого удовольствия от игры не получаешь. Но если в её случае это оправдано было, потому что она очень талантливая теннисистка, победительница Уимблдона, но давайте вещи называть своими именами, она никогда не была суператлетом. Она не была никогда быстрой, никогда не была резкой. То есть она создавала и играла тот темп, который ей комфортно. У меня вот вопрос: а Мирре это зачем? То есть Мирра молодая, сильная, выносливая, быстрая, у неё очень цепкие ноги. То есть зачем ей постоянно замедление этого темпа? Мне наоборот хочется, чтобы она его разгоняла. Мне хочется от неё более активных действий, чтобы она переходила в контратаку, чтобы она атаковала. То есть, это та игра, которая ей принесёт в дальнейшем победу. То есть, ну, не получилось вот в Мельбурне. Там я видела там много высказываний о том, что с такой игрой она там не сможет победить. Просто я говорю, что вот не согласна категорически с высказыванием, что Мирра не сможет победить на «Большом шлеме» с такой игрой, что там это была катастрофа. Я не увидела катастрофы. Я знаю, что она может. Я вижу, что она это делать может. Просто другой вопрос, что как бы, ну, надо всё равно работать над своей игрой, её совершенствовать, её разнообразие в игре — это прекрасно. Но активность как бы никто не отменял. Если мы смотрим на ведущих игроков, это очень активный и очень мощный теннис. Поэтому здесь, ну, как бы тут терпение, работа дальше, как бы, и всё получится у неё», — сказала Дементьева в видео First&Red.