Каспер Рууд не сыграет в матче с Великобританией на Кубке Дэвиса — 2026

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не примет участия в матче с Великобританией в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса – 2026, об этом сообщила пресс-служба соревнований в своём аккаунте в социальной сети Х.

Причина отсутствия Рууда в сообщении не уточняется, однако 30 января норвежец и его супруга Мария Галлигани впервые стали родителями.

Матч сборных Норвегии и Великобритании в рамках первого раунда Кубка Дэвиса – 2026 пройдёт с 5 по 6 февраля в Осло (Норвегия). В составе сборной Великобритании выступят Джейк Дрейпер, Кэмерон Норри, Джулиан Кэш и Ллойд Гласпул. В норвежской команде сыграют Николай Будков Кьер, Виктор Дурасович, Андрея Петрович и Лукас Хеллум Лиллеенген.