«Ей принимать решение». Кафельников — о будущем Мирры Андреевой с Кончитой Мартинес

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался о тандеме Мирры Андреевой и Кончиты Мартинес. Он считает, что спортсменке нужно менять тренера.

«И, честно говоря, я не вижу особых перспектив вот как у тренера Мартинес, что она ей что-то может дать, что реально улучшит её игру. Вот она просто сейчас свой лимит, то, что она могла получить от этого тренера, она получила. А дальше уже ей принимать решение, что они хотят в этой жизни. Хотят улучшаться — нужно что-то менять. Не хотят, если её так устраивает то, что у неё есть на данный момент, то дай бог… Тогда не спрашивайте у нас наше мнение, что-что, что ей делать, почему так происходит. А такое будет происходить довольно-таки часто сейчас. Потому что её уже все знают, её игру все знают, её знают как нужно нейтрализовать, что нужно делать, чтобы нейтрализовать её сильные стороны. Поэтому она уже как прочитанная книга для всех девочек», – сказал Кафельников в видео First&Red.