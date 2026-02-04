Определилась соперница Екатерины Александровой по матчу 1/4 финала турнира в Абу-Даби

45-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв в матче второго круга белоруску Александру Саснович (109-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты. За время матча Саснович выполнила пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Александра Эала не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 18 брейк-пойнтов за матч.

За право выйти в полуфинал турнира в Абу-Даби Александра Эала поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.