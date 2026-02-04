Определилась соперница Екатерины Александровой по матчу 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Поделиться
45-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв в матче второго круга белоруску Александру Саснович (109-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5).
Абу-Даби. 2-й круг
04 февраля 2026, среда. 17:25 МСК
109
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 5
|
|6
|7 7
45
Александра Эала
А. Эала
Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты. За время матча Саснович выполнила пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Александра Эала не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 18 брейк-пойнтов за матч.
За право выйти в полуфинал турнира в Абу-Даби Александра Эала поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 февраля 2026
-
20:18
-
19:45
-
19:17
-
19:15
-
18:52
-
18:37
-
18:29
-
18:03
-
17:55
-
17:43
-
17:34
-
17:10
-
17:03
-
16:41
-
16:17
-
16:01
-
15:43
-
15:36
-
15:21
-
15:12
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:30
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:10