Главная Теннис Новости

Александра Саснович — Александра Эала, результат матча 4 февраля 2026, счет 1:2, 2-й круг WTA-500 в Абу-Даби

Определилась соперница Екатерины Александровой по матчу 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Комментарии

45-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв в матче второго круга белоруску Александру Саснович (109-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Абу-Даби. 2-й круг
04 февраля 2026, среда. 17:25 МСК
Александра Саснович
109
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
2 		6 7 7
         
Александра Эала
45
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты. За время матча Саснович выполнила пять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Александра Эала не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 18 брейк-пойнтов за матч.

За право выйти в полуфинал турнира в Абу-Даби Александра Эала поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.

Сетка турнира в Абу-Даби
Календарь турнира в Абу-Даби
Новости. Теннис
