Александр Зверев снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме. У него проблемы с ногой

Немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев не выйдет на корт на турнире категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). О снятии игрока сообщила пресс-служба соревнований. Такое решение было принято из-за проблем с голеностопом.

«Мне очень жаль, что приходится принимать такое решение. Именно на турнире в Роттердаме я получил шанс, когда был молодым игроком, поэтому всегда с удовольствием возвращаюсь сюда. Но с учётом моей истории травм голеностопа я должен поставить восстановление на первое место. Не могу рисковать. Желаю всем в Роттердаме прекрасной недели», — приводит слова Зверева пресс-служба соревнований.

Александр Зверев ранее дошёл до полуфинала АО-2026.