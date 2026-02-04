Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме. У него проблемы с ногой

Александр Зверев снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме. У него проблемы с ногой
Александр Зверев
Комментарии

Немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев не выйдет на корт на турнире категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). О снятии игрока сообщила пресс-служба соревнований. Такое решение было принято из-за проблем с голеностопом.

«Мне очень жаль, что приходится принимать такое решение. Именно на турнире в Роттердаме я получил шанс, когда был молодым игроком, поэтому всегда с удовольствием возвращаюсь сюда. Но с учётом моей истории травм голеностопа я должен поставить восстановление на первое место. Не могу рисковать. Желаю всем в Роттердаме прекрасной недели», — приводит слова Зверева пресс-служба соревнований.

Александр Зверев ранее дошёл до полуфинала АО-2026.

Материалы по теме
Карлос Алькарас высказался о тех, кто сомневался в его успехе на Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android