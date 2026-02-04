Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Монпелье

113-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира АТР-250 во французском Монпелье, обыграв в стартовом матче турнира серба Хамада Меджедовича (80-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Вавринка выполнил пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Хамад Меджедович сделал в игре 10 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира в Монпелье Стэн Вавринка сыграет с восьмой ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.