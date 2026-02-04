Скидки
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка — Хамад Меджедович, результат матча 4 февраля 2026, счет 2:0, 2-й круг АТР-250 в Монпелье

Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Монпелье
Комментарии

113-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира АТР-250 во французском Монпелье, обыграв в стартовом матче турнира серба Хамада Меджедовича (80-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Монпелье. 1-й круг
04 февраля 2026, среда. 18:50 МСК
Хамад Меджедович
80
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Стэн Вавринка
113
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Вавринка выполнил пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Хамад Меджедович сделал в игре 10 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира в Монпелье Стэн Вавринка сыграет с восьмой ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Сетка турнира в Монпелье
Календарь турнира в Монпелье
