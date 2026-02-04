Скидки
Турнир WTA-500 в Абу-Даби, 2026 год: результаты матчей 4 февраля

Комментарии

Сегодня, 4 февраля, продолжился турнир категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Второй круг. Результаты матчей 4 февраля:

Екатерина Александрова (Россия, 2) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:3, 6:0;

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:3;

Сонай Картал (Великобритания, Q) — Рената Сарасуа (Мексика, LL) — 6:0, 6:3;

Александра Саснович (Беларусь, LL) — Александра Эала (Филиппины, WC) – 6:2, 4:6, 6:7 (5:7).

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

Сетка турнира в Абу-Даби
Календарь турнира в Абу-Даби
