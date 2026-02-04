Скидки
Арина Соболенко снялась с «тысячника» в Дохе

Арина Соболенко снялась с «тысячника» в Дохе
Арина Соболенко
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась от участия в турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Об этом стало известно из публикации на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). Матчи начинаются 8 февраля.

Первой сеяной на турнире после этого станет Ига Швёнтек. Из топ-10 турнир в Дохе также пропускает Джессика Пегула.

Ранее Арина Соболенко проиграла второй подряд финал на Открытом чемпионате Австралии. В 2025 году на этой стадии она потерпела поражение от американки Мэдисон Киз. В 2026-м уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Счёт в личных противостояниях между Соболенко и Рыбакиной стал 8-7 в пользу белоруски.

