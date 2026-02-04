Скидки
Эмма Радукану — Кая Юван, результат матча 4 февраля 2026, счет 2:0, второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Радукану отыгралась с 0:5 в первом сете и вышла в 1/4 финала турнира в Клуж-Напоке
Эмма Радукану
Британская теннисистка Эмма Радукану (30-й номер рейтинга) одержала победу над представительницей Словении 97-й ракеткой мира Каей Юван в матче второго круга турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Британка отыгралась с 0:5 в первом сете и закончила матч со счётом 7:5, 6:1 в свою пользу.

Клуж-Напока. 2-й круг
04 февраля 2026, среда. 20:20 МСК
Эмма Радукану
30
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Кая Юван
97
Словения
Кая Юван
К. Юван

Встреча длилась 1 час 36 минут. За это время Радукану реализовала 7 брейк-пойнтов из 13, выполнила две подачи навылет и допустила две двойные ошибки. Юван допустила три двойные ошибки, выполнила один эйс и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.

В 1/4 финала соревнований в Румынии Эмму Радукану ждёт Майя Хвалинска (Польша).

Календарь турнира в Клуж-Напоке
Сетка турнира в Клуж-Напоке
