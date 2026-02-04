Радукану отыгралась с 0:5 в первом сете и вышла в 1/4 финала турнира в Клуж-Напоке

Британская теннисистка Эмма Радукану (30-й номер рейтинга) одержала победу над представительницей Словении 97-й ракеткой мира Каей Юван в матче второго круга турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Британка отыгралась с 0:5 в первом сете и закончила матч со счётом 7:5, 6:1 в свою пользу.

Встреча длилась 1 час 36 минут. За это время Радукану реализовала 7 брейк-пойнтов из 13, выполнила две подачи навылет и допустила две двойные ошибки. Юван допустила три двойные ошибки, выполнила один эйс и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.

В 1/4 финала соревнований в Румынии Эмму Радукану ждёт Майя Хвалинска (Польша).