«Скучал по азарту соревнований». Дрейпер — о возвращении на корт

13-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о своих ощущениях перед возвращением на корт. Дрейпер принимает участие в матче Кубка Дэвиса – 2026 между сборными Великобритании и Норвегии. Свою первую встречу в рамках матча он проведёт с Виктором Дурасовичем.

«Думаю, будет непросто и придётся пройти определённый путь, чтобы вернуться на тот уровень, где я был, просто потому что я так долго не играл, но в то же время я постоянно становлюсь лучше и продолжаю прогрессировать, и надеюсь, что смогу это наверстать как можно скорее.

Я рад снова играть. Скучал по азарту соревнований. Я скучал по ощущениям игры перед зрителями против сильных соперников и по этому чувству победы, которое невозможно воспроизвести на тренировках», – приводит слова Дрейпера Pro Football Network.

Дрейпер не принимал участия в официальных матчах с сентября 2025 года из-за травмы руки. Ранее он пропустил Australian Open – 2026.