Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек поддержала Линдси Вонн, которая готовится к ОИ-2026 с серьёзной травмой колена

Швёнтек поддержала Линдси Вонн, которая готовится к ОИ-2026 с серьёзной травмой колена
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поддержала олимпийскую чемпионку 2010 года, двукратную чемпионку мира 41-летнюю американскую горнолыжницу Линдси Вонн после того, как она сообщила, что планирует выступить на Олимпийских играх – 2026, несмотря на разрыв передней крестообразной связки колена.

«До тех пор, пока ты борешься, – ты победитель», – написала Швёнтек в социальной сети.

Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария), который проходил 31 января. Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.

Материалы по теме
Медведев, Рыбакина и Мирра уже возвращаются на корты. Расписание турниров февраля
Медведев, Рыбакина и Мирра уже возвращаются на корты. Расписание турниров февраля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android