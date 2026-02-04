Швёнтек поддержала Линдси Вонн, которая готовится к ОИ-2026 с серьёзной травмой колена

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поддержала олимпийскую чемпионку 2010 года, двукратную чемпионку мира 41-летнюю американскую горнолыжницу Линдси Вонн после того, как она сообщила, что планирует выступить на Олимпийских играх – 2026, несмотря на разрыв передней крестообразной связки колена.

«До тех пор, пока ты борешься, – ты победитель», – написала Швёнтек в социальной сети.

Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария), который проходил 31 января. Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.