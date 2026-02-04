Маннарино обыграл Умбера и вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье
Поделиться
38-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер не смог выйти в 1/4 финала турнира в Монпелье (Франция), уступив в матче второго круга соревнований соотечественнику Адриану Маннарино (70-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:7 (4:7).
Монпелье. 2-й круг
04 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
38
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|6 4
|
|6
|7 7
70
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. За время матча Маннарино выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать один брейк-пойнт из девяти. Уго Умбер сделал в игре 23 эйса, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из девяти за матч.
За право сыграть в 1/2 финала турнира в Монпелье Маннарино поборется с победителем встречи между французом Артюром Жа и чехом Томашем Махачем.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 февраля 2026
-
00:12
- 4 февраля 2026
-
23:48
-
23:40
-
23:11
-
22:30
-
21:56
-
21:44
-
21:19
-
21:00
-
20:32
-
20:18
-
19:45
-
19:17
-
19:15
-
18:52
-
18:37
-
18:29
-
18:03
-
17:55
-
17:43
-
17:34
-
17:10
-
17:03
-
16:41
-
16:17
-
16:01
-
15:43
-
15:36
-
15:21
-
15:12
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:30
-
14:15