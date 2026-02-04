Скидки
Теннис

Уго Умбер — Адриан Маннарино, результат матча 4 февраля 2026, счет 1:2, 2-й круг АТР-250 в Монпелье

Маннарино обыграл Умбера и вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье
Комментарии

38-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер не смог выйти в 1/4 финала турнира в Монпелье (Франция), уступив в матче второго круга соревнований соотечественнику Адриану Маннарино (70-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:7 (4:7).

Монпелье. 2-й круг
04 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Уго Умбер
38
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 6 4
6 4 		6 7 7
         
Адриан Маннарино
70
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. За время матча Маннарино выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать один брейк-пойнт из девяти. Уго Умбер сделал в игре 23 эйса, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из девяти за матч.

За право сыграть в 1/2 финала турнира в Монпелье Маннарино поборется с победителем встречи между французом Артюром Жа и чехом Томашем Махачем.

Сетка турнира в Монпелье
Календарь турнира в Монпелье
