Маннарино обыграл Умбера и вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье

38-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер не смог выйти в 1/4 финала турнира в Монпелье (Франция), уступив в матче второго круга соревнований соотечественнику Адриану Маннарино (70-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:7 (4:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. За время матча Маннарино выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать один брейк-пойнт из девяти. Уго Умбер сделал в игре 23 эйса, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из девяти за матч.

За право сыграть в 1/2 финала турнира в Монпелье Маннарино поборется с победителем встречи между французом Артюром Жа и чехом Томашем Махачем.