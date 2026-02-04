Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир WTA-250 в Остине

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс получила уайлд-кард на участие в турнире WTA-250 в американском Остине, сообщает пресс-служба WTA.

В сезоне-2026 Уильямс-старшая принимала участие на турнирах в австралийских Окленде и Хобарте, а также сыграла на Australian Open – 2026. Американка проиграла в первых кругах на всех турнирах. Также, после участия в Открытом чемпионате Австралии – 2026, она стала самой возрастной участницей основной сетки турнира за всю его историю.

Турнир в Остине пройдёт с 23 февраля по 1 марта. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула.