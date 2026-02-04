Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир WTA-250 в Остине

Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир WTA-250 в Остине
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс получила уайлд-кард на участие в турнире WTA-250 в американском Остине, сообщает пресс-служба WTA.

В сезоне-2026 Уильямс-старшая принимала участие на турнирах в австралийских Окленде и Хобарте, а также сыграла на Australian Open – 2026. Американка проиграла в первых кругах на всех турнирах. Также, после участия в Открытом чемпионате Австралии – 2026, она стала самой возрастной участницей основной сетки турнира за всю его историю.

Турнир в Остине пройдёт с 23 февраля по 1 марта. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула.

Материалы по теме
Медведев, Рыбакина и Мирра уже возвращаются на корты. Расписание турниров февраля
Медведев, Рыбакина и Мирра уже возвращаются на корты. Расписание турниров февраля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android