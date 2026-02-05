«У него есть ментальная проблема». Тони Надаль — о причине поражения Зверева от Алькараса

Известный испанский тренер Тони Надаль, дядя и бывший наставник 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался о том, почему немецкий теннисист Александр Зверев на протяжении всей своей карьеры не может выиграть турнир «Большого шлема». Ранее Зверев проиграл в 1/2 финала Australian Open — 2026 будущему чемпиону, испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу (4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7).
«У Зверева есть ментальная проблема. У него навязчивая идея — побеждать. Зверев мог выиграть в полуфинале у Алькараса, у него был шанс. И когда он подавал на матч, его переломали. А его лучший удар — это подача. Он вернулся в игру, в пятом сете подавал на матч и снова провалился в этот момент.
Он опасный соперник. Я считаю, что он явно сильнее, чем Джокович сейчас, но ему вновь не хватает чего-то. Если бы Зверев выиграл тот матч, он, вероятно, выиграл бы и финал. Это изменило бы его, потому что даёт дополнительную уверенность и снимает давление, которое у него есть, из-за того, что он ещё не выиграл турнир «Большого шлема», – приводит слова Надаля The Tennis Gazette.
