Винус Уильямс прокомментировала получение уайлд-кард на турнир в Остине

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала получение уайлд-кард на турнир WTA-250 в Остине (США).

«Буду очень рада отправиться в Остин и сыграть на своём первом турнире в этом городе. Говорят, что в Остине потрясающая атмосфера, и я слышала, что болельщики здесь невероятные. Я с нетерпением жду возможности выступить как в одиночном, так и в парном разряде перед такой страстной теннисной аудиторией», – приводит слова Уильямс пресс-служба WTA.

Турнир в Остине пройдёт с 23 февраля по 1 марта. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула.