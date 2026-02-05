Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс прокомментировала получение уайлд-кард на турнир в Остине

Винус Уильямс прокомментировала получение уайлд-кард на турнир в Остине
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала получение уайлд-кард на турнир WTA-250 в Остине (США).

«Буду очень рада отправиться в Остин и сыграть на своём первом турнире в этом городе. Говорят, что в Остине потрясающая атмосфера, и я слышала, что болельщики здесь невероятные. Я с нетерпением жду возможности выступить как в одиночном, так и в парном разряде перед такой страстной теннисной аудиторией», – приводит слова Уильямс пресс-служба WTA.

Турнир в Остине пройдёт с 23 февраля по 1 марта. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android