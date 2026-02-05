Турнир WTA-500 в Абу-Даби, 2026 год: расписание матчей на 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). 1/4 финала. Расписание на 5 февраля (время — мск):

12:00. Клара Таусон (Дания) — Маккартни Кесслер (США).

13:30. Сонай Картал (Великобритания) — Сара Бейлек (Чехия).

16:00. Александра Эала (Филиппины) — Екатерина Александрова (Россия).

17:30. Людмила Самсонова (Россия) — Хейли Баптист (США).

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.