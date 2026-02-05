Скидки
Александр Бублик: на данный момент я не готов выиграть турнир «Большого шлема»

Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что не видит себя победителем турнира «Большого шлема», объяснив это физической неготовностью к трём пятисетовым матчам потряд.

«Когда находишься на пороге того, чтобы попасть в финальную восьмёрку, понимаешь, что есть некий шанс выйти в полуфинал. Не говорю — выиграть, потому что на данный момент я не готов выиграть турнир «Большого шлема» даже с физической точки зрения, потому что лично по себе знаю, что мне не хватит физической силы отстоять три раза по пять часов: четвертьфинал, полуфинал и финал. Я это просто знаю.

Но у меня есть цель как минимум пытаться отыграть два пятисетовика подряд против ребят, которые стоят в топ-5. И если у меня для начала получится это сделать на «Мастерсах», тогда можно говорить и о дальнейшем. Но мне будет 29 лет, не знаю, сколько мне ещё играть. Поэтому цели простые — правильно улучшать свою игру», — сказал Бублик на мероприятии First&Red.

