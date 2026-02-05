Скидки
Ольховский рассказал, чего не хватает Мирре Андреевой

Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский рассказал, чего не хватает седьмой ракетке мира, 18-летней теннисистке Мирре Андреевой на корте.

«Мирра выиграла Аделаиду — это турнир на 500 очков и не самый маленький. Она обыграла достаточно сильных соперниц. Да, проиграла Свитолиной, но с кем не бывает? Предыдущие матчи Мирра играла не намного активнее. Просто была увереннее, а соперницы — слабее. На мой взгляд, пока Мирре не хватает мощи и стабильности. Бороться с Соболенко и Рыбакиной достаточно тяжело — они играют мощнее», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 13:00 мск читайте на «Чемпионате» лонгрид, посвящённый проблемам Мирры Андреевой и возможных путях преодоления.

