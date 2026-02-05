Веснина подробно объяснила, почему Андреева не улучшила результат на Australian Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина объяснила, почему первая ракетка России Мирра Андреева не улучшила результат на Australian Open — 2026.

«Тут разные причины. Она играла против очень опытных соперниц в этом году. Свитолина показала теннис высокого уровня. Её игра была уровня топ-10. Мирре было сложно что-либо противопоставить ей. Ещё один момент — игру Андреевой многие уже знают. Даже по себе сужу — когда появляется кто-то новый в туре, ты ещё не понимаешь, что из себя представляет теннисистка. Для этого нужно время. Очень многие топ-теннисистки уже разобрали игру Мирры на молекулы. Понимают её слабые и сильные стороны.

Безусловно, Мирра очень талантливая, прогрессирует. Но нужны время, матчи и поражения. Именно после поражений начинается период, когда ты думаешь, чего тебе не хватает. Это трамплин для развития игрока. У Мирры всё замечательно. У неё уже прекрасная карьера. Она прогрессирует, но просто сейчас это не будет происходить так резко, как мы видели впервые. Тогда Мирра за год совершила невероятный рывок. Сейчас скачки будут менее заметны. Работу, которую Мирра делает на корте, не так видно зрителю. Но она ведётся, прогресс есть, в том числе в ощущении Андреевой на корте. У неё всё замечательно. От турнира к турниру победы придут. Сейчас просто время других теннисисток», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.