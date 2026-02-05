Скидки
Чесноков: у Мирры Андреевой невероятная пассивность в игре. Не вижу перспектив

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков считает пассивной игру седьмой ракетки мира, 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Я увидел невероятную пассивность в игре. Не вижу перспектив в будущем», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мирра Андреева на Открытом чемпионате Австралии – 2026 дошла до 1/8 финала, где со счётом 2:6, 4:6 проиграла украинке Элине Свитолиной. Далее россиянка выступит на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар), который пройдёт с 8 по 11 февраля. В прошлом году Андреева дошла до второго круга соревнований.

