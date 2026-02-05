Скидки
Елена Веснина рассказала, над чем Мирре Андреевой надо работать в игре

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина рассказала, над чем нужно поработать седьмой ракетке мира, 18-летней россиянке Мирре Андреевой в своей игре.

«Думаю, кардинально менять ничего не надо. Нужно работать над определёнными ударами, тактическими моментами, как она психологически выходит из ситуаций на корте и вне. Это всё в комплексе. Можно всё собирать как конструктор. У Мирры хорошая база, игра и светлая голова. Нужно время», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На Открытом чемпионате Австралии – 2026 россиянка дошла до 1/8 финала, где со счётом 2:6, 4:6 проиграла украинке Элине Свитолиной.

