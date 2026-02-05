Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский — о Мирре Андреевой: женский теннис в принципе пассивный. Тут нет агрессии

Ольховский — о Мирре Андреевой: женский теннис в принципе пассивный. Тут нет агрессии
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении первой ракетки России Мирры Андреевой на Australian Open — 2026. В 1/8 финала россиянка уступила Элине Свитолиной со счётом 3:6, 4:6.

«На мой взгляд, как раз с Свитолиной был первый серьёзный тест на Australian Open. К сожалению, он завершился не очень удачно. Женский теннис в принципе пассивный — тут нет агрессии, чтобы кто-то выходил вперёд. Андреева в Аделаиде передёргивала соперниц по темпу. Дёргала укороченным, пыталась сыграть не в ритм. А на Australian Open получилось, что как раз в ритме. Свитолиной это было удобно. Где-то можно было сыграть активнее, сбить ритм соперницы, чтобы найти игру», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Есть ли у Мирры прогресс? Менять ли ей команду? От Андреевой давно уже ждут больших побед
Эксклюзив
Есть ли у Мирры прогресс? Менять ли ей команду? От Андреевой давно уже ждут больших побед
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android