Ольховский — о Мирре Андреевой: женский теннис в принципе пассивный. Тут нет агрессии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении первой ракетки России Мирры Андреевой на Australian Open — 2026. В 1/8 финала россиянка уступила Элине Свитолиной со счётом 3:6, 4:6.

«На мой взгляд, как раз с Свитолиной был первый серьёзный тест на Australian Open. К сожалению, он завершился не очень удачно. Женский теннис в принципе пассивный — тут нет агрессии, чтобы кто-то выходил вперёд. Андреева в Аделаиде передёргивала соперниц по темпу. Дёргала укороченным, пыталась сыграть не в ритм. А на Australian Open получилось, что как раз в ритме. Свитолиной это было удобно. Где-то можно было сыграть активнее, сбить ритм соперницы, чтобы найти игру», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.