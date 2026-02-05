«Титанический труд для неокрепшей психики». Веснина — о психологии Мирры Андреевой

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о психологии первой ракетки России, 18-летней Мирры Андреевой.

«Вижу, что была проведена работа. Для Мирры это титанический труд, для её неокрепшей психики. Она юная теннисистка, которая столкнулась с большим давлением. Поверьте мне, что 90% бы человек сломались. Мирра продолжает работать над собой. Она всё понимает. Нужно время, чтобы осознать и понять, в какую сторону двигаться и как научиться держать себя в руках в моментах матча и быть в этом моменте», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.