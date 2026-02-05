Скидки
Ольховский: пока Мирра Андреева не справится с давлением, не будет выстреливать

Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский считает, что первой ракетке России Мирре Андреевой необходимо найти оптимальное психологическое состояние.

«Я говорил до сезона, если Мирра останется в десятке, это будет хорошим результатом. Психологически у неё был провал — слишком много ожиданий было от неё. И они остаются, а Мирра чувствует давление. Пока она с ним не справится, не будет выстреливать. Андреевой надо найти для себя оптимальное психологическое состояние, когда она показывает свой теннис и не обращает внимания на давление», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

