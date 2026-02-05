Скидки
Теннис

Андрей Чесноков дал совет Мирре Андреевой

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков дал совет седьмой ракетке мира российской теннисистке Мирре Андреевой.

«Если брать Мирру, когда она выиграла четыре турнира в 16 лет, она лезла на всех соперниц. А тут больше лезут на неё. Мирра стремилась к активной игре, к атаке. Сейчас, может, неплохой результат, но что дальше? Но я не её тренер. Хорошо, есть Мирра Андреева, но есть и другие теннисистки. Она российская теннисистка пока. Может, завтра уже будет француженкой. Кто знает? В прошлом году Мирра на US Open играла против Таунсенд. Противница взяла инициативу в свои руки и разорвала Мирру. Когда кто-то давит темпом, надо так же давить, а не быть в глубокой защите», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

