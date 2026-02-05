Елена Веснина: хотела бы видеть Мирру Андрееву в полуфинале ТБШ

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от игры седьмой ракетки мира 18-летней россиянки Мирры Андреевой в этом сезоне.

«Мне кажется, для неё сезон будет успешным, если она подтвердит и останется в десятке. Конечно, хотела бы видеть её в полуфинале одного из турниров «Большого шлема». Думаю, на «Ролан Гаррос» она может успешно сыграть. Мирре подходит грунт, она хорошо на нём играет. Ну и провести сезон без травм. Это полноценный сезон в туре. Хотелось бы, чтобы прошла его без травм», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.