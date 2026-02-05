Скидки
Ольховский: Мирре Андреевой на АО не хватило мастерства

Ольховский: Мирре Андреевой на АО не хватило мастерства
Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский считает, что седьмой ракетке мира российской теннисистке Мирре Андреевой на Открытом чемпионате Австралии — 2026 не хватило мастерства. В 1/8 финала россиянка уступила украинке Элине Свитолиной со счётом 2:6, 4:6.

«Если говорить по австралийскую серию, она выиграла Аделаиду. А на Australian Open — ну проиграла Свитолиной. Что тут сказать? Спорт есть спорт. Мирре не хватило немного мастерства», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Далее Мирра Андреева сыграет на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар), где в прошлом году завершила выступление во втором круге.

