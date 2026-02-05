Скидки
Теннис

Янник Синнер поработал контролёром поезда в Милане перед Олимпиадой-2026

Янник Синнер поработал контролёром поезда в Милане перед Олимпиадой-2026
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал контролёром поезда в Милане в преддверии старта Олимпийских игр — 2026 в Италии. Синнер проверял билеты у пассажиров.

Янник Синнер является официальным послом Олимпиады-2026. Ранее стало известно, что он не посетит церемонию открытия в Милане, так как отправится на турнир в Доху (Катар).

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля, соревнования начались уже в среду, 4 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.

