Янник Синнер поработал контролёром поезда в Милане перед Олимпиадой-2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал контролёром поезда в Милане в преддверии старта Олимпийских игр — 2026 в Италии. Синнер проверял билеты у пассажиров.

Янник Синнер является официальным послом Олимпиады-2026. Ранее стало известно, что он не посетит церемонию открытия в Милане, так как отправится на турнир в Доху (Катар).

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля, соревнования начались уже в среду, 4 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.