«Это был не тот Синнер». Бублик вспомнил свою единственную победу в карьере над итальянцем

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что его победа во втором круге турнира ATP-500 в Галле (Германия) над итальянцем Янником Синнером случилась не без элемента удачи. Эта победа является единственной Бублика над Синнером в законченном матче, в 2023-м итальянец снялся по ходу очного матча также в Галле.

«Перед матчем с Синнером я сказал своему тренеру, если и обыграть его, то только сейчас. Другого варианта у нас просто не было. Я чётко понимал и чувствовал, что это был единственный такой шанс, по крайней мере, в обозримом будущем.

Почему? Я объясню. Потому что когда человек проигрывает такой финал «Шлема» (на «Ролан Гаррос» — 2025. — Прим. «Чемпионата») и на следующей неделе уже играет на траве, без подготовки, и мы ещё и во втором круге… Я на траве себя чувствую достаточно комфортно, я выигрывал уже в Галле.

В общем, там сложились все карты. Был вечер, закрыли крышу. Трава превратилась просто в лёд, на котором невозможно принимать. И я понимал, что первые пару-тройку матчей после такого тяжелейшего финала он будет не на пике формы. Я открыто об этом заявляю. И да, я обыграл первого в мире, но, понятное дело, что это был не тот Синнер, с которым я играл в четвертьфинале «Ролан Гаррос», — сказал Бублик на мероприятии First&Red.